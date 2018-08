Actualidade

O Novo Banco teve prejuízos de 231,2 milhões de euros até junho, o que compara com resultados negativos de 290,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2017, informou a instituição ao mercado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco diz que sem a operação de emissão e troca de dívida (com impacto negativo de 79 milhões de euros) e a anulação de prejuízos fiscais reportáveis (com impacto de 31 milhões de euros), feita no semestre devido a ativos por impostos diferidos não serem considerados recuperáveis, o prejuízo teria sido menor, de 121,2 milhões de euros.

Ainda entre janeiro e junho, o produto bancário comercial (soma dos resultados financeiros e comissões) caiu 1,6% para 361,1 milhões de euros, face ao mesmo semestre de 2017, com os resultados financeiros a sofrerem uma quebra de 4,1% para 202 milhões de euros, enquanto as comissões subiram 1,7% para 159 milhões de euros.