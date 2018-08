Actualidade

O escritório das Nações Unidas em São Tomé entregou hoje à Comissão Eleitoral Nacional (CEN) 600 urnas, para as eleições legislativas, autárquicas e regional da ilha do Príncipe, marcadas de 07 de outubro, indicou o presidente daquele órgão.

O presidente da CEN, Alberto Pereira, manifestou, em declarações aos jornalistas, a certeza de que com a entrega destas urnas as eleições em São Tomé serão irreversíveis e agradeceu o apoio das Nações Unidas neste processo.

"Agora temos a certeza que com a entrega destas urnas as eleições serão realizadas. Agora nós estamos convictos que os nossos atos vão se desenrolar com a maior serenidade possível, pois como poderão imaginar a urnas são materiais essenciais para as eleições", disse Alberto Pereira.