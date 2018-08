Actualidade

A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique (CNE) chumbou hoje a candidatura para as eleições autárquicas de outubro no município de Maputo de Samora Machel Júnior, filho do primeiro Presidente moçambicano, anunciou o porta-voz da CNE.

Segundo Paulo Cuinica, citado hoje na página de Internet do Jornal O País, a decisão foi tomada por insuficiência de suplentes na lista da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique (Ajudem), um grupo da sociedade civil que está a apoiar a candidatura independente de Samora Machel Júnior.

A candidatura de Samora Machel Júnior estava em risco, após quatro integrantes da lista da Ajudem requererem à Comissão Nacional de Eleições a sua retirada do documento, alegando que foram adicionados contra a sua vontade.