Actualidade

O Novo Banco quer encerrar a sua sucursal de Londres até final deste ano e está a preparar a venda de ativos imobiliários e de crédito malparado ainda para este ano, segundo os resultados semestrais hoje apresentados.

No comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco diz que "prevê encerrar a sucursal em Londres até ao final do ano".

A instituição refere ainda que "está em curso a preparação de operações de venda de uma carteira de ativos imobiliários não estratégicos e de uma carteira de créditos não produtivos (non-performing loans)", estimando que as vendas "se possam vir a formalizar até ao final do ano".