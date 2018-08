Actualidade

A direção do Leixões Sport Clube pretende impedir a utilização do Estádio do Mar a todos os administradores, funcionários e atletas da SAD que gere o futebol profissional do clube.

A medida foi hoje divulgada numa conferência de imprensa promovida pelos órgãos sociais do emblema matosinhense, mas será, ainda, levada a discussão e aprovação dos sócios, numa assembleia geral a realizar no início de setembro.

Caso esta intenção da direção do Leixões Sport Clube seja ratificada pelos associados, a equipa de futebol profissional, que compete na II Liga portuguesa de futebol, não poderá competir no estádio do Mar.