Actualidade

A equipa portuguesa que participa nos Campeonatos da Europa de atletismo adaptado, que decorrem em Berlim, conquistou hoje mais duas medalhas, uma de ouro e outra de prata, totalizando nove na competição.

De acordo com nota da Federação Portuguesa de Atletismo, no quarto dia de provas, o atleta Luís Gonçalves conquistou a medalha de ouro nos 200 metros da classe T2, enquanto Miguel Monteiro assegurou a prata no lançamento do peso da classe F40.

O velocista Luís Gonçalves foi o primeiro a brilhar no dia, ao arrecadar a medalha de ouro nos 200 metros da classe T12 com o tempo de 23,12 segundos, ultrapassando o grego Athanas Ghavelas nos metros finais da corrida, naquele que foi o seu segundo pódio, depois do bronze nos 100 metros.