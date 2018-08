Sporting

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho vai receber uma nova nota de culpa enviada pela Comissão de Fiscalização do clube, que também avança com uma suspensão preventiva e condicional independente do outro processo, que continua em curso.

O presidente demitido do Sporting já estava suspenso, mas com esta iniciativa da Comissão de Fiscalização abre-se um novo processo, independente do anterior, e em que tem a partir de agora dez dias úteis para responder à nota de culpa.

O comunicado esclarece que esta suspensão afeta não só Bruno de Carvalho como também Luís Gestas e Alexandre Godinho, que estavam no Conselho Diretivo do Sporting. Além deles, também recebem nota de culpa Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela e Luís Roque.