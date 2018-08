Actualidade

O primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, confirmou hoje a convocatória de uma reunião do Partido Liberal durante a qual deverá ser colocada a votos a liderança do partido, e consequentemente, do Governo.

"Acabo de receber um pedido para uma reunião do Partido Liberal. Tem 43 assinaturas. Assim que forem verificadas, o que não deve demorar, convocamos a reunião", escreveu o próprio numa mensagem na sua conta na rede social Twitter.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro australiano advertiu que deixará o Parlamento e o cargo se a maioria dos deputados do Partido Liberal continuar a exigir uma mudança na chefia do Governo.