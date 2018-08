Actualidade

O Ministério das Finanças de Angola informou hoje que vai começar ainda em agosto a proceder ao pagamento, em quatro prestações, do complemento salarial do 13.º mês a todos os funcionários públicos angolanos.

Num comunicado, aquele departamento estatal refere que todos os efetivos do aparelho do Estado, assim como os pensionistas, irão dispor, antecipada e gradualmente, do subsídio de Natal, recebendo a última parcela em novembro.

"Esta medida permite ao Executivo honrar com os seus compromissos e permite suavizar as pressões de tesouraria decorrentes da crise económica, financeira e cambial que o país enfrenta desde 2014", lê-se no documento.