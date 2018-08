Actualidade

Mais de 500 pessoas de três localidades do estado alemão de Brandemburgo, a sudoeste de Berlim, foram retiradas de casa devido a um incêndio florestal de grandes dimensões que lavra desde quinta-feira naquela região.

O foco do incêndio situa-se a cerca de 50 quilómetros da capital alemã e as autoridades aconselharam os habitantes dos bairros mais periféricos a sul de Berlim a manterem fechadas as portas e janelas das casas, de acordo com a agência de notícias EFE.

Ao todo foram retiradas 540 pessoas de três pequenas localidades de Brandemburgo, que foram alojadas em casas de familiares e amigos, enquanto são colocadas camas provisórias num pavilhão desportivo em Treuenbrietzen, a cerca de 100 quilómetros do foco do incêndio.