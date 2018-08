Actualidade

O lucro da maior cadeia de supermercados em África, a sul-africana Shoprite, caiu pela primeira vez em 19 anos, influencido pela forte desvalorização do kwanza, a moeda de Angola, o principal mercado do grupo fora da África do Sul.

No relatório do ano fiscal do grupo, terminado em julho, ao qual a Lusa teve hoje acesso, a primeira descida dos proveitos desde 1999 fixou-se em 3,8 por cento, face ao período homólogo, devido a uma desvalorização da moeda em Angola e também ao exercício da operação na África do Sul e aos aumentos dos combustíveis e dos impostos.

O lucro do grupo sul-africano, antes de impostos, referente ao ano fiscal, cifrou-se assim em 7.334 milhões de rands (441 milhões de euros).