Actualidade

A cadeia de supermercados sul-africana Shoprite tem atualmente investidos 222 milhões de euros em dívida pública de Angola, para fazer face à desvalorização da moeda angolana, o kwanza, indica o relatório do maior grupo grossista em África.

De acordo com o relatório, referente ao período de 12 meses até 01 de julho (ano fiscal de 2018), a que Lusa teve hoje acesso, o investimento do grupo Shoprite quase que triplicou face ao período homólogo, totalizando 3.690 milhões de rands (222 milhões de euros), operação que este ano foi alargada à compra de Bilhetes do Tesouro (de maturidades mais curtas) emitidos por Angola.

No ano fiscal terminado em junho de 2017, a cadeia de supermercados, que tem em Angola o maior mercado fora da África do Sul, investiu 1.311 milhões de rands (78,8 milhões de euros) em dívida pública angolana, apenas em Títulos do Tesouro indexados ao dólar norte-americano, com maturidade de dois a três anos e uma rendibilidade de 7% ao ano.