Actualidade

O jazz e a eletrónica vão animar no sábado a vila de Manique do Intendente, no concelho de Azambuja (distrito de Lisboa), num festival que pretende ser uma alternativa às tradicionais festas de verão com música mais popular.

Em causa está o MANIFESTIVAL, um evento que se realiza há três anos consecutivos nesta vila do concelho de Azambuja, localizada a cerca de uma hora de distância da cidade de Lisboa e que, segundo os organizadores, pretende ser "um manifesto pela vida no interior e em zonas rurais", apresentando a esta população "sonoridades menos habituais".

"Vivemos numa vila lindíssima, com enorme potencial, mas que apresente enormes carências a nível cultural. Este festival é também ele um manifesto ao direito que estas gentes têm de ter acesso a uma oferta cultural e musical de qualidade", afirmou à agência Lusa Jorge Ferreira, um dos organizadores do MANIFESTIVAL.