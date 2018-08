Actualidade

As investigações realizadas pela coligação liderada pela Arábia Saudita sobre alegados crimes de guerra no Iémen carecem de credibilidade e falharam em providenciar reparação às vítimas civis, de acordo com um relatório hoje divulgado pela Human Rights Watch (HRW).

O relatório, de 90 páginas e intitulado "Hiding Behind the Coalition: Failure to Credibly Investigate and Provide Redress for Unlawful Attacks in Yemen", analisa o trabalho do órgão de investigação da coligação, a Equipa Conjunta de Avaliação de Incidentes (JIAT, em inglês), nos últimos dois anos.

A HRW descobriu que o trabalho da JIAT foi conduzido fora dos padrões internacionais mínimos em relação à transparência, imparcialidade e independência.