O incêndio que hoje de manhã deflagrou numa fábrica de calçado em Cucujães, em Oliveira de Azeméis, alastrou a uma outra unidade fabril e encontra-se já em fase de rescaldo, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo Paulo Vitória, comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, o fogo, que terá tido início na fábrica Perfa e alastrou à Fernanda Oliveira, Lda., encontra-se já em fase de rescaldo.

"Quando chegámos ao local, a fábrica estava totalmente tomada pelo fogo. Fizemos o combate dentro do possível", disse, acrescentando que as duas unidades fabris, situadas na rua do Progresso, na zona Industrial do Monte Meão, ficaram "totalmente destruídas".