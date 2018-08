Actualidade

Impulsionada pelo consumo interno, a economia alemã aumentou o produto interno bruto (PIB) em 0,5% no segundo trimestre deste ano, face ao trimestre anterior, segundo dados hoje divulgados pelo departamento federal de estatística Destatis.

Os dados, divulgados pela agência espanhola de notícias Efe, confirmam as estimativas provisórias publicadas há dez dias pelo mesmo gabinete.

No primeiro trimestre do ano, o crescimento do PIB em relação ao trimestre anterior tinha sido de 0,4%.