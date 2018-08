Actualidade

A Ryanair informou que, a partir de 01 de novembro, apenas os passageiros com embarque prioritário podem transportar gratuitamente duas bagagens de mão, enquanto os restantes pagarão oito euros para garantir dois volumes nas viagens da transportadora aérea.

Segundo um comunicado divulgado pela companhia irlandesa de baixo custo, os viajantes sem embarque prioritário podem transportar gratuitamente uma pequena mala de mão e pagarão oito euros por uma bagagem até 10 quilogramas.

Com esta medida, que "não afetará 60% de todos os clientes", a transportadora visa contrariar os atrasos nos voos por se reduzir o volume de segundas malas levadas para as portas de embarque. Até agora, a segunda bagagem era entregue gratuitamente no momento do embarque.