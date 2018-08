Actualidade

Autoridades de Macau e de Guangdong estiveram hoje reunidas para promoverem o intercâmbio sobre emprego e empreendimento, avaliação técnica, fiscalização do trabalho e segurança social, indicaram as autoridades da região especial administrativa chinesa.

De acordo com a direção dos Serviços para os Assuntos Laborais, as duas regiões ambicionam colaborar de forma mais estreia em matérias como a "conjuntura do emprego e do empreendimento e troca de experiências no trabalho e desenvolvimento de modalidades de cooperação sobre a avaliação de técnicas profissionais entre Guangdong e Macau".

Para além disso, Guangdong e Macau, que estão incluídas na iniciativa chinesa da construção da Grande Baía, pretendem reforçar a execução da lei relativamente à fiscalização do trabalho, trocar de informações sobre segurança social nas duas regiões e elaborar um estudo da viabilidade de ligação da proteção de idosos.