Actualidade

Os congoleses aguardam para hoje a publicação da lista provisória de candidatos para as eleições de 23 de dezembro na República Democrática do Congo (RDCongo), com os olhos voltados para a comissão eleitoral, que mantém o suspense.

"Os trabalhos de deliberação para as candidaturas às eleições legislativas nacionais e presidenciais começaram na segunda-feira, 20 de agosto 2018 e seguiram normalmente até quinta-feira, 23 de agosto 2018, até 23:10 horas", indicou um breve comunicado da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI).

"No entanto, dado o elevado número de pedidos de candidaturas às legislativas nacionais (15.450), esse trabalho continuará até ao esgotamento dos 'dossiers'", referiu o comunicado, sem dar maiores detalhes.