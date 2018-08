Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) de Macau cresceu 7,6%, no primeiro semestre do ano, relativamente a igual período do ano passado, impulsionado pelo desempenho das exportações, indicam estimativas oficiais hoje divulgadas.

De acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), as exportações de bens subiram 20,3% no primeiro semestre, em relação aos primeiros seis meses de 2017, enquanto as exportações de serviços aumentaram 14,5%.

De janeiro a junho verificou-se ainda uma subida das exportações de serviços de jogo (15,1%) e das exportações de outros serviços turísticos (16,3%), em comparação com igual período do ano passado.