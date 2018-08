Pedrógão Grande

O primeiro-ministro revelou hoje que "apenas duas" das "nove denúncias" de alegada fraude na reconstrução de casas afetadas pelos incêndios em Pedrógão Grande, "dizem respeito a fundos do Estado", sublinhando a necessidade de aguardar pela conclusão das investigações.

"Pelo que sei, do conjunto das nove denúncias, apenas duas são relativas aos fundos geridos pelo Estado. Li hoje que o presidente da Câmara de Pedrógão Grande vai pedir uma investigação. Já havia uma investigação anunciada pela Procuradoria-Geral da República. Investigações não faltam", afirmou António Costa.

O chefe do Governo falava aos jornalistas sobre o pedido do autarca de Pedrógão para o Ministério Público averiguar denúncias divulgadas num programa televisivo sobre a reconstrução de casas afetadas pelo incêndio de 2017 naquele concelho da região centro do país.