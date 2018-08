Actualidade

O Governo socialista espanhol lançou hoje o processo de exumação do antigo Presidente Francisco Franco do mausoléu no Vale dos Caídos ao aprovar um decreto-lei no Conselho de Ministros, anunciou a número dois do Executivo, Carmen Calvo.

"Estamos a celebrar os 40 anos da Espanha democrática, de uma ordem constitucional estável e madura (...) e não é compatível com um monumento estatal em que a figura de Franco continua a ser glorificada", declarou numa conferência de imprensa.

Segundo Carmen Calvo, a exumação, que recebeu uma forte oposição da família de Franco, poderá ocorrer no final do ano.