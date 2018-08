Actualidade

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito para investigar um alegado crime de difamação agravada, depois de a vereadora do município de Nisa Maria de Fátima Dias (CDU) ter acusado a presidente do município, a socialista Idalina Trindade, de agressão.

Questionado hoje pela agência Lusa, o MP de Nisa (distrito de Portalegre) relatou que deu entrada naqueles serviços, na quarta-feira, uma queixa por parte da autarca Idalina Trindade e que os factos que nela constam foram classificados como sendo "suscetíveis de, em abstrato, integrar a prática de crime de difamação agravada".

Maria de Fátima Dias queixou-se na terça-feira à Lusa de ter sido agredida pela presidente da câmara, "no final de uma reunião de câmara", realizada no auditório da Biblioteca Municipal de Nisa, mas Idalina Trindade, que lidera com maioria o executivo municipal, refutou as acusações.