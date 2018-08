Actualidade

A cantora brasileira Maria Rita espera que, no sábado à noite, o samba do seu mais recente trabalho agite o público da Feira de São Mateus, em Viseu, que este ano dá destaque ao folclore e à etnografia.

"Tenho 16 anos de carreira e há 15 anos que venho a Portugal. Já fiz 'shows' em diversas cidades, fora dos grandes circuitos, mas nunca fui a Viseu", disse à agência Lusa a artista brasileira, que está em Portugal a apresentar o seu novo trabalho, intitulado "Amor e Música".

Hoje à noite, Maria Rita atua no Casino Estoril e, no sábado, estará no interior do país, em Viseu, onde decorre a 626.ª Feira de São Mateus.