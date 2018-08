Actualidade

O Gliding Barnacles arranca na terça-feira, na Figueira da Foz, dividindo-se entre o surf na praia do Cabedelo e os concertos numa antiga garagem da cidade, onde vão atuar nomes como Scuru Fitchadu e The Parkinsons.

Durante seis dias (entre terça-feira e 02 de setembro), o festival vai promover concertos, surf não competitivo, várias manifestações artísticas, demonstrações de artesãos que vão fazer pranchas ao vivo junto à praia do Cabedelo, gastronomia e provas de vinho.

A música arranca logo no primeiro dia na Praia do Cabedelo, onde, durante o festival, haverá sempre concertos às 16:00 e às 17:00, disse Eurico Gonçalves, promotor do Gliding Barnacles, que falava à agência Lusa no final da apresentação do evento, que decorreu na antiga garagem automóvel Auto Peninsular, no centro da cidade.