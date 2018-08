Actualidade

"Estádio" vai ser o nome da nova rádio portuguesa dedicada "100% a desporto", centrando-se maioritariamente "no futebol, 24 horas por dia", disse hoje à Lusa o diretor e empresário Bruno Costa Carvalho.

A aposta vai ser feita em programas de informação de abrangência nacional, com "relatos, acompanhamento das principais figuras do futebol português, dentro ou fora de Portugal, comentários e debates", segundo explicou o criador do Porto Canal e da NTV/RTP-N.

A frequência de rádio foi comprada, não sendo revelada a quem, num investimento que ronda os "três milhões de euros", apoiado por "uma equipa entre 20 a 24 pessoas e uma série de colaboradores".