O piloto português Miguel Oliveira (KTM) registou hoje o 20.º melhor tempo nas duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio da Grã-Bretanha, 12.ª prova do Mundial de Moto2, depois de ter caído na primeira.

O motard luso caiu nos minutos iniciais da primeira sessão, mas voltou à pista e terminou-a, tendo optado, juntamente com outros pilotos, por não participar na segunda devido à forte chuva que se sentia.

No final, Miguel Oliveira registou o 20.º melhor tempo, 2.10,11 minutos, 1,7 segundos mais lento do que o alemão Marcel Schrotter (Kalex), o mais rápido do dia.