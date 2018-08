Actualidade

O sindicato de agricultores sul-africanos TAU-SA anunciou que os agricultores comerciais estão céticos em relação às recentes declarações do Presidente Cyril Ramaphosa, sobre a reforma do setor, prometendo "não ficar de braços cruzados".

Em comunicado enviado à agência Lusa, em Joanesburgo, Johan Steyn, presidente do TAU-SA (Transvaal Agricultural Union South Africa, em inglês), no Cabo Oriental, afirma que "essas declarações são diretamente contraditórias à política do ANC (Congresso Nacional Africano), conforme descreve no seu documento da Revolução Nacional-Democrática".

"Inexplicavelmente, parece haver muito otimismo em relação a essas reuniões (para as quais o representante agrícola TAU-SA não foi convidado) e às declarações descaradamente pacificadoras divulgadas desde então", afirma Steyn, sem especificar as organizações do setor.