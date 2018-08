Actualidade

A Lisgráfica anunciou hoje que "foi determinado o encerramento" do Processo Especial de Revitalização da empresa, que teve início em junho de 2017, e criado o "processo de insolvência" da gráfica.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Lisgráfica adianta que "foi notificada pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste/Juízo de Comércio de Sintra - Juiz 1 de despacho de encerramento de processo e cessação de funções do administrador judicial provisório, nos termos do qual foi determinado o encerramento, por recusa de homologação, do Processo Especial de Revitalização da Lisgráfica iniciado em 27 de junho de 2017".

Foi ainda determinada "a criação de processo de insolvência, nos termos previstos no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas", concluiu a gráfica.