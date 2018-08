Actualidade

O treinador do Sporting manifestou hoje a intenção de vencer o Benfica no dérbi da terceira jornada da I Liga de futebol, justificando que um eventual triunfo na casa do 'rival' valerá mais que três pontos na classificação.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, José Peseiro confirmou também que Bas Dost será baixa no ataque, por não ter recuperado a tempo da lesão sofrida na vitória (2-1) na última jornada, frente ao Vitória de Setúbal, mas não deixa de ambicionar um triunfo com outras alternativas.

"Para quem é jogador e treinador sabemos o privilégio de atuar neste jogo, um dérbi desta dimensão, que vale três pontos, mas vale muito mais, porque sabemos do nível e o que representa em termos históricos para o nosso país", começou por referir, sem esquecer de admitir "o quanto é difícil ganhar" no Estádio da Luz.