Actualidade

O dinamarquês Lucas Bjerregaard vai participar na 12.ª edição do Portugal Masters, prova do European Tour de golfe que venceu em 2017, anunciou hoje a organização do torneio, que decorre de 20 a 23 de setembro.

O dinamarquês, que procura o feito inédito de revalidar o título do Portugal Masters, torneio criado em 2007, é um dos destaques da 12.ª edição, que terá dois milhões de euros em prémios.

A prova, integrada no European Tour, vai decorrer no circuito de golfe Dom Pedro Victoria em Quarteira, Faro, e é "um evento especial" para Bjerregaard, que se estreou a ganhar no circuito europeu.