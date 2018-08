Incêndios

Um total de 310 operacionais, apoiados por 98 viaturas e um meio aéreo, estão envolvidos no combate a um incêndio rural em Loriga, no concelho de Seia, disse hoje a proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, pelas 20:45, o incêndio continuava ativo "com duas frentes ativas, com grande extensão".

O fogo começou pelas 16:13, numa zona de povoamento florestal, em Fontão, Loriga, no concelho de Seia, na Serra da Estrela, no distrito da Guarda.