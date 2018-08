Actualidade

O primeiro ministro, António Costa, foi hoje uma surpresa inesperada no festival Vilar de Mouros, durante a atuação dos portugueses GNR, banda que considerou ser "sempre boa ao vivo", num evento que "complementa a oferta turística da região".

O chefe do Governo admitiu que esta foi a primeira vez que esteve no Vilar de Mouros, mas garantiu que depois do concerto da banda de Rui Reininho se iria embora, ressalvando que esta foi "uma excelente forma de terminar o dia", apesar de ainda "faltar o jantar".

"Estes grandes festivais, o Paredes de Coura e o Vilar de Mouros, são dos mais antigos de toda a Península Ibérica e têm renascido. É interessante, chamam muitas pessoas para esta região e são um bom complemento à oferta turística que esta região já tem", indicou.