Actualidade

O piloto português Bruno Magalhães começou hoje o ataque à liderança do Campeonato Europeu de ralis com um 13.º lugar na super especial de abertura do Rali Barum, que decorre até domingo em Zlín, na República Checa.

Bruno Magalhães, que tripula um Skoda Fabia R5 juntamente com o navegador Hugo Magalhães, concluiu os 9,51 quilómetros da primeira especial em 7.18,3 minutos, a 11,1 segundos do mais rápido, o checo Jan Kopecky, também num Skoda Fabia R5.

O corredor luso explicou que cedeu alguns segundos ao apanhar um adversário em pista: "Perdi algum tempo, porque tive de ultrapassar o [Norbert] Herczig. Mas, por enquanto, está tudo bem."