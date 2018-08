Actualidade

A justiça equatoriana suspendeu provisoriamente, na sexta-feira, a exigência aos venezuelanos de passaportes na entrada do Equador, anunciou o Provedor de Justiça equatoriano.

"O juiz aceita a suspensão provisória em relação à exigência do estado equatoriano de solicitar um passaporte para cidadãos venezuelanos", pode ler-se na página oficial da rede social Twitter, do órgão público do Equador responsável pela proteção de direitos.

Devido à crise social e económica na Venezuela milhares de pessoas tentam sair do país para procurar refúgio, principalmente nos países próximos.