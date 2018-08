Actualidade

Sete pessoas morreram do México, na sexta-feira, durante um tiroteio entre homens armados e tropas do Exército, no estado de Guerrero, no sul do país, segundo as autoridades.

Seis civis e um soldado morreram na cidade de El Naranjo depois dos soldados terem sido atacados, disse o porta-voz da segurança daquele estado, Roberto Alvarez.´

O estado de Guerrero tem sido um ponto crítico de violência dos cartéis de drogas no México.