Actualidade

Dois distritos de Portugal continental, a costa da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo estão hoje sob aviso amarelo devido às temperaturas elevadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com informação disponibilizada no 'site' do IPMA, os distritos de Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo até às 20:59 de domingo e as ilhas do arquipélago da Madeira até às 20:59 de hoje.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".