Incêndios

Vários concelhos de 12 distritos de Portugal Continental, apresentam hoje risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo informação disponibilizada no 'site' do IPMA, em risco máximo de incêndio estão concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Guarda, Viseu, Aveiro, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo.

O IPMA colocou também em risco elevado e muito elevado concelhos de todos os distritos do continente.