Actualidade

A forte desvalorização da moeda do Brasil, que registou uma queda de 4,85% na última semana, é consequência da indefinição do cenário eleitoral do país, disseram especialistas consultados pela Lusa.

"O aumento da incerteza no cenário político, onde tudo está ainda muito em aberto e não se sabe que candidatos chegarão à segunda volta [das eleições presidenciais] tem prejudicado o mercado e a moeda brasileira", disse Sabrina Cassiano, analista da corretora brasileira Coinvalores.

"O real responde muito à especulação, a moeda tem um juro embutido muito alto que historicamente responde muito ao capital especulativo. Assim, o cenário eleitoral incerto é um prato cheio para o capital especulativo alterar o valor da moeda", acrescentou Rafael Mellem, diretor financeiro da Dourada Câmbio.