Actualidade

O PS é hoje o primeiro partido a dar início às tradicionais 'rentrées' após as férias de verão, com o secretário-geral socialista, António Costa, a discursar numa "festa" em Caminha.

O discurso do líder socialista e primeiro-ministro está marcado para as 17:00, depois da intervenção do presidente da Federação do PS de Viana do Castelo e autarca de Caminha, Miguel Alves.

No ano passado, na 'rentrée' socialista, que se realizou em Faro, o Orçamento do Estado fez parte do discurso de António Costa, que garantiu a continuação do aumento do rendimento disponível das famílias e anunciou a introdução de mais escalões no IRS, "para que quem ganhe menos, pague menos".