Ébola

As autoridades de saúde de Cabo Verde decidiram manter o plano de contigência sobre o vírus do Ébola em vigor, dado o surto que se verifica na República Democrática do Congo (RDCongo), apesar de o país não ter qualquer caso identificado.

Segundo o diretor do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo de Cabo Verde, António Moreira, o país não registou casos da doença, nem tão pouco suspeitos.

Apesar disso, e tendo em conta que o novo surto de Ébola que já causou 55 mortos na RDCongo, a cerca de 5.500 quilómetros de Cabo Verde, as autoridades continuam atentas e a doença a preocupar.