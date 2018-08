Actualidade

Habitantes de oito municípios de Moçambique consideram que lhes falta capacidade de influenciar decisões, conforme conclusões de um novo estudo, destinado a avaliar a governação local no país.

"No capítulo de prestação de contas e inclusão, salienta-se a opinião dominante no seio dos munícipes de que a sua capacidade de influenciar as decisões do município é bastante fraca", lê-se nas conclusões do Barómetro da Governação Municipal 2017, publicado pelo Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE) e a que a Lusa teve acesso.

O estudo apresenta uma primeira abordagem à criação de um Índice de Perceção da Governação Municipal (IPGM) em Moçambique, com a avaliação de diferentes vertentes da atuação dos órgãos e serviços municipais.