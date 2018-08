Actualidade

Um grupo de cerca de 40 pessoas esteve envolvido em desacatos, agressões a agentes da polícia e destruiu materiais num supermercado em Estremoz, distrito de Évora, causando prejuízos no estabelecimento, revelou hoje fonte da polícia.

De acordo com dados hoje indicados à agência Lusa pela PSP, a ocorrência foi registada no domingo, cerca das 21:30, não havendo detidos, tendo a polícia identificado três pessoas, entre os envolvidos nos desacatos, residentes no Bairro das Quintinhas, situado junto àquele estabelecimento comercial.

Dois agentes da polícia e um segurança do supermercado foram agredidos, tendo um dos polícias sido assistido no Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Estremoz.