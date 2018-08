Actualidade

O secretário-geral do PS anunciou hoje que vai apresentar uma proposta para que os socialistas apresentem nas eleições ao Parlamento Europeu "uma lista paritária 50/50", considerando a luta contra as desigualdades como "um dos combates" do século.

"É nosso dever de ir à frente daquilo que a própria lei vai tornar obrigatório. E é por isso que espero que o Partido Socialista aprove a minha proposta para que a próxima lista ao Parlamento Europeu seja uma lista paritária de 50/50", disse António Costa, em Caminha, durante um almoço com perto de 200 mulheres.

O líder socialista lembrou que os primeiros passos para a posterior aprovação da Lei da Paridade foram dados no tempo de um dos seus antecessores, António Guterres. A lei, que exige que as listas eleitorais para a Assembleia da República, o Parlamento Europeu e as autarquias locais devem assegurar uma representação mínima de 33% de cada um dos sexos, foi depois aprovada em 2006, com o Governo socialista de José Sócrates.