A chanceler alemã, Angela Merkel, destacou, durante uma visita oficial ao Azerbaijão, a importância deste país para a segurança energética da União Europeia (UE).

"O Azerbaijão é um país importante para a diversificação dos fornecimentos de energia à Europa", disse a chanceler alemã em Baku, última etapa de uma visita a três países do Cáucaso.

"A entrada em funcionamento do Corredor de Gás do Sul vai desempenhar um papel muito importante na segurança energética da Europa", assegurou Merkel, referindo-se ao projeto energético de uma rede de gasodutos para transporte de gás do Mar Cáspio para a Europa, evitando o território da Rússia.