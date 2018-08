Benfica-Sporting

Rafa faz parte das apostas iniciais do Benfica para o dérbi de hoje com o Sporting, da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, enquanto os 'leões' vão apresentar-se na Luz com Raphinha e Montero de início.

Salvio, que já tinha falhado o encontro europeu com o PAOK, volta a ser ausência, enquanto, do lado do Sporting, o central francês Mathieu é baixa de última hora, entrando André Pinto para o seu lugar.

Do lado do Benfica, Rui Vitória vai lançar o extremo internacional português Rafa para o lugar de Zivkovic, sendo esta a única alteração dos 'encarnados' relativamente ao embate com os gregos.