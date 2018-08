Actualidade

A seleção portuguesa feminina de voleibol derrotou hoje a Dinamarca 3-0 (25-14, 25-23 e 25-21) e apurou-se pela primeira vez para um Campeonato da Europa, sendo uma das duas primeiras classificadas do grupo D.

Depois de ter vencido (3-0) as dinamarquesas em Braga na última quarta-feira, a equipa comandada pelo selecionador Manuel Almeida deu sequência à boa atuação e começou cedo a assentar o seu jogo nesta quarta partida da 'poule', ao criar logo uma vantagem por 8-1 e triunfando confortavelmente no final do primeiro parcial por 25-14.

Todavia, a seleção dinamarquesa elevou o seu rendimento no jogo seguinte e colocou mais dificuldades. Ainda assim, a equipa das 'quinas' soube manter a supremacia no marcador e acabou por se impor por 25-23. O conforto de dois 'sets' tranquilizou a seleção nacional e a vitória foi confirmada por 25-21 no derradeiro parcial do jogo, disputado em Holte, na Dinamarca.