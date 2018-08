Actualidade

O australiano Rohan Dennis (BMC) venceu hoje a primeira etapa da Volta a Espanha em bicicleta, um contra-relógio individual de oito quilómtros disputado nas ruas de Málaga, no qual o português Nélson Oliveira foi quarto.

Dennis, que vai vestir a camisola vermelha de líder da 'Vuelta' pela segunda vez na sua carreira, cumpriu a distância em 9.39 minutos, tendo superado o polaco Michal Kwiatkowski (Sky) por seis segundos e o belga Victor Campanaerts (Lotto-Soudal) por sete, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Nélson Oliveira, que ainda esteve durante algum tempo com o melhor registo do dia, acabou ultrapassado e finalizou o exercício individual na quarta posição, com mais 17 segundos.