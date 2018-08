Actualidade

Um golo de Nani, de penálti, e outro de João Félix permitiram que Sporting e Benfica empatassem 1-1 o primeiro dérbi da época, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio da Luz.

Os 'leões' adiantaram-se no marcador por Nani, na conversão de uma grande penalidade, aos 64 minutos, tendo as águias' chegado à igualdade já aos 86, por intermédio do jovem João Félix.

Com este empate, Benfica e Sporting ficam isolados na frente do campeonato com sete pontos, mas ambos contam mais um jogo disputado.