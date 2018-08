Actualidade

A família de Francisco Franco anunciou que vai esgotar todas as possibilidades legais ao seu alcance para impedir a exumação dos restos mortais do ditador de Vale dos Caídos, após a publicação do decreto real que autoriza o procedimento.

O diploma, publicado este sábado no boletim oficial do estado espanhol, foi aprovado no último Conselho de Ministros e permitirá exumar o ditador, afirmando que, a partir de agora, o Vale dos Caídos será um "lugar de comemoração, evocação e homenagem às vítimas" da Guerra Civil onde "só poderão repousar os restos mortais" daqueles que morreram na guerra.

O documento, que entra em vigor hoje e modifica a Lei da Memória Histórica de 2007, declara como "urgente e de excecional interesse público" a imediata exumação e transferência dos restos mortais" do ditador.